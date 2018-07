Grupo bombeou água para dentro da caverna sem autorização.

Um grupo de voluntários não registados bombeou água para dentro da gruta onde estão 12 crianças da equipa juvenil de futebol presas há mais de 10 dias na Tailândia.



De acordo com o Bangkok Post, a atitude negligente destes voluntários atrasou as tentativas da equipa de resgate de retirar o máximo de água possível da caverna.



O comandante da operação de resgate Narongsak Osotthanakorn afirmou esta quinta-feira que, como consequência, a caverna voltou a estar parcialmente inundada. Alegadamente, o grupo acreditava que voltar a colocar água dentro da gruta seria uma melhor estratégia.



"Eles podem acreditar que a técnica que usaram é eficaz para a drenagem de águas subterrâneas, mas qualquer coisa que não esteja no plano deve ser discutida connosco primeiro", disse Narongsak, ex-governador de Chiang Rai.



À medida que as horas passam, as preocupações com as chuvas previstas são cada vez maiores e o comandante de operações afirma que por mais que façam, a água continua a entrar para dentro da caverna.



"Estamos preocupados com a chuva. A água está a entrar para dentro da caverna, embora tenhamos tentado 'entupir' os seus canais.", concluiu Narongsak.



A equipa de resgate tem preparada uma saída de emergência caso a chuva aumente o nível de inundação da caverna colocando em risco a vida das crianças e do seu treinador.



Esta quarta-feira, o grupo de membros equipa juvenil de futebol e o seu treinador receberam comida e medicamentos da equipa de apoio. O objetivo atual é treinar as crianças num curso intensivo de mergulho para que possam nadar até à superfície. A ameaça de chuvas fortes, que poderão inundar a caverna rapidamente está a tornar esta tarefa uma verdadeira corrida contra o tempo.