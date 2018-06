A primeira pintura de Leonardo Da Vinci foi descoberta

Um retrato do Arcanjo Gabriel, datado de 1471, foi apresentado como o primeiro trabalho do pintor.

A primeira obra de Leonardo Da Vinci é um retrato do Arcanjo Gabriel, datado de 1471. Foi essa a conclusão de Ernesto Solari e Ivana Rosa Bonfantini, investigadores da obra de Da Vinci que confirmaram a autenticidade da peça.



Ao longo de seis mil páginas, o estudo prova como Da Vinci fez aos 18 anos esta obra de azulejo em terracota quadrado, com vinte centímetros de comprimento e de largura e com 1,2 centímetro de espessura, propriedade da família Fenice da Ravello. A investigação teve a duração de três anos e teve recurso a diferentes análises técnicas, científicas e históricas.



A assinatura do pintor italiano foi uma das provas da autenticidade da obra: "Da Vinci lionardo LDV". Além disso, apesar de pintado de perfil, o Arcanjo Gabriel será também feito o seu autorretrato.



De acordo com os investigadores, o valor desta peça "não é estimável". O pintor e escultor é uma das figuras mais importantes do Renascimento, tendo várias obras célebres como a "Mona Lisa" e a "A Última Ceia".