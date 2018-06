Uma criança chora perante Donald Trump, que a olha com ar condescendente. Um fundo vermelho e uma só frase "Bem-vinda à América". É com esta mensagem que a Revista Time chega às bancas, fazendo manchete com a polémica lei de imigração de Trump.A criança da imagem, tornou-se esta semana um símbolo da repressão que as autoridades americanas estão a exercer sobre os imigrantes ilegais que tentam entrar no país. A montagem da Time parte da foto de John Moore de uma criança em pranto ao ver a mãe ser revistada pela polícia americana.É o corolário de uma semana em que as imagens de crianças retiradas pela polícia de fronteira do Texas às suas famílias e fechadas em jaulas como se estivessem num canil deram a volta o mundo. O presidente americano recuou, e veio agora reverter a lei que fazia as autoridades separar as crianças das famílias de imigrantes ilegais. Mas a imagem da América e, sobretudo, do seu presidente, parece não ter emenda possível.O título do texto que suporta a manchete apela a uma reflexão profunda. "Um reconhecimento depois da política de Trump de separação na fronteira: Que tipo de país somos nós?. O artigo refere que Donald Trump é o presidente americano que menos usa palavras como "democracia", "igualdade", "direitos humanos" e critica duramente as posições de Trump sobre os temas de imigração ou das relações entre países.