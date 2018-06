No Japão, um homem de 64 anos, funcionário do departamento de serviço de águas, foi multado e repreendido após se ter descoberto que abandonou a secretária de trabalho três minutos antes do início da pausa para almoçar. No espaço de sete meses esta situação verificou-se 26 vezes.

Altos quadros da empresa, situada na cidade japonesa de Kobe, convocaram uma conferência televisiva em que descreveram a conduta do empregado como "profundamente lamentável". De acordo com um porta-voz do departamento, o funcionário violou uma lei que obriga os trabalhadores a "concentrar-se nos seus trabalhos". "A hora de almoço é do meio-dia à uma hora. Ele deixou a sua mesa antes da hora definida".

No mês passado, a Câmara dos Deputados passou uma lei para limitar as horas extraordinárias de trabalho em 100 horas mensais, na procura de reduzir o número de empregados que morrem de excesso de trabalho, ou em japonês karoshi. Segundo um estudo orientado pelo governo japonêsem 2016, um em cada cinco trabalhadores correm o risco de morrerem por excesso de trabalho.

O problema ganhou visibilidade no seguimento da morte de Matsuri Takahashi, de 24 anos, que se suicidou em 2015 por ser forçada a trabalhar mais de 100 horas extra, incluindo fins-de-semana. Este caso desencadeou um debate sobre a cultura de trabalho japonesa que obriga os funcionários a dedicarem várias horas extra ao trabalho para mostrarem empenho.

No Twitter, a discussão provou que há quem apoie a decisão da empresa, uma vez que, em média, este funcionário abandonou o posto de trabalho prematuramente uma vez por semana. Outro utilizador argumentou: "E os políticos que adormecem no parlamento? Eles também deveriam ser despedidos, então".

As "expedições ilegais" deste trabalhador foram descobertas por um colega de trabalho que o viu pela janela a ir um restaurante takeaway à hora de almoço. Recentemente, outro funcionário foi suspenso por um mês na cidade de Kobe, devido a uma conduta semelhante. No total, esteve ausente mais de 55 horas num período de seis meses.