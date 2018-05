A empresa ligada ao escândalo de violação de privacidade no Facebook já tinha anunciado, no início do mês, que iria declarar insolvência.

A britânica Cambridge Analytica, empresa no centro do escândalo da violação de privacidade no Facebook, entrou esta quinta-feira com um pedido de falência voluntário nos EUA. Esta decisão vem no seguimento do processo que a justiça norte-americana interpôs contra a empresa.



No início do mês, os responsáveis pela empresa anunciaram que a mesma iria entrar em processo de insolvência e que iria encerrar no Reino Unido e nos EUA. Agora, o advogado da firma entrou com o pedido de falência.



O uso indevido de dados por parte da Cambridge Analytica comprometeu os dados pessoais de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook para fins de campanha política. Perante esta situação, a empresa viu-se obrigada a decretar insolvência, uma vez que o escândalo afastou todos os clientes e fornecedores da empresa.



No entanto, a Cambridge Analytica sempre rejeitou as acusações do qual era alvo, alegando que as mesmas eram infundadas. Ainda assim, a empresa garantiu publicamente que iria cumprir as suas obrigações legais para com os funcionários (que perderam os seus empregos), mesmo apesar da "condição financeira precária" na qual se encontram desde que o escândalo mundial rebentou.