Em 2012, o então chefe de Estado da Rússia decidiu abdicar da sua recandidatura e apoiou Putin na corrida à presidência. Desde então que se tornou no seu primeiro-ministro e braço direito no poder.

O Parlamento da Rússia aprovou Dmitry Medvedev para um novo mandato como primeiro-ministro do país, apesar da oposição de algumas bancadas parlamentares de esquerda.Após Vladimir Putin ter tomado posse como Presidente naquele que será o seu quarto mandato, o governo de Medvedev, que até então vigorava, foi destituído, cumprindo dessa forma a constituição russa. No entanto, e por vontade Putin, o nome do governante foi novamente indicado para o cargo.Putin e Medvedev são aliados de longa data. Quando em 2000 Medvedev se tornou Presidente da Rússia, sucedendo a Putin (que o apoiou efusivamente), este decidiu nomear o seu antecessor como primeiro-ministro, em tom de agradecimento.