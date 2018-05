A primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, lançou na Casa Branca um programa dedicado a melhorar a vida das crianças com o nome "Be Best (Ser Melhor)".

Como Laura Bush (luta contra o analfabetismo) ou Michelle Obama (luta contra a obesidade), a mulher de Donald Trump quer também colocar a sua passagem pela Casa Branca sob o signo de uma causa.

"Como mãe e primeira dama preocupo-me com o facto de, num mundo permanentemente ligado, as crianças poderem estar menos preparadas para expressar ou gerir as suas emoções e recorrerem muitas vezes a comportamentos aditivos ou destrutivos", disse Melania Trump.

"Creio firmemente que como adultos podemos e devemos educar melhor os nossos filhos sobre a importância de uma vida sã e equilibrada", adiantou.

O objectivo da sua campanha de consciencialização pública é incentivar os pais e outros adultos a ensinar as crianças a serem bons cidadãos, incluindo serem amáveis, a não intimidarem os outros nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, a não usarem drogas e a cuidarem de si próprias.

A primeira dama foi criticada pela sua intenção, anunciada durante a campanha eleitoral, de se dedicar a combater o assédio nas redes sociais, dado o seu marido não se coibir de atacar os seus inimigos no Twitter, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Donald Trump, que assistiu na primeira fila, elogiou no final "um magnífico discurso" e salientou que "em todos os lugares" a que Melania foi "os norte-americanos foram tocados pela sua sinceridade".