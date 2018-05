Donald Trump, o presidente dos EUA, disse esta sexta-feira que as armas teriam travado os ataques terroristas que tiveram lugar em Paris no ano de 2015, onde morreram mais de 100 pessoas.Perante uma audiência de membros da Associação Nacional da Espingarda - que regula os direitos sobre as armas de fogo no país - Trump afirmou que "se um único empregado ou patrão tivesse uma arma...ou se uma pessoa apenas estivesse armado", se teria evitado tal massacre."Os terroristas teriam fugido ou teriam sido abatidos e a história a ser contada seria totalmente diferente", avançou enquanto fazia um gesto com as mãos em tom de disparo.