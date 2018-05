As manifestações do 1 de maio em Paris acabaram esta terça-feira em violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, com as autoridades a usar canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar grupos amotinados.A Reuters relata que manifestantes encapuzados lançaram bombas artesanais contra os agentes e partiram as montras de várias lojas no centro da cidade.A polícia já tinha alertado que seria de esperar que houvesse tumultos, depois de grupos anarquistas e de extrema esquerda terem feito uma convocatória para o "dia revolucionário".Cerca de 1200 militantes destes grupo, envergando casacos com capuz, infiltraram-se nas habituais manifestações dos sindicatos e começaram a causar distúrbios.Entre os alvos dos ataques estão um restaurante da cadeia MCDonalds e uma loja da Renault junto à Gare de Austerlitz. Alguns manifestantes construíram barricadas nas ruas e atiram artefacto pirotécnicos contra a polícia.Os motins ocorrem num momento de grande tensão social em França, com o presidente Macron a entrar em rota de colisão com os sindicatos por causa das reformas laborais que pretende impor.