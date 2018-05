Irão bloqueia sistema de mensagens Telegram

A justiça iraniana decretou na noite de segunda-feira a proibição do uso do Telegram e ordenou aos servidores da Internet que bloqueiem "completamente" o acesso à publicação.



Segundo um comunicado divulgado pelo poder judicial iraniano, a decisão deve-se ao dano provocado pelo sistema de mensagens na segurança e economia do país durante os últimos anos.



A rede social Telegram tem cerca de 40 milhões de utilizadores no Irão e foi uma das ferramentas usadas para convocar os protestos em dezembro passado contra a subida de preços e a corrupção.

O Irão bloqueou hoje a aplicação de mensagens Telegram, muito usado no país, depois de semanas de polémica sobre o futuro da aplicação, acusada de danificar a segurança nacional.O acesso à rede social Telegram permanece hoje bloqueado, numa nova medida das autoridades para controlar as redes sociais no Irão, onde o Facebook e o Twitter também estão bloqueados.