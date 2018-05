Um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira fez desabar parte de um prédio de 26 andares no centro da cidade de São Paulo, no Brasil.



A imprensa local adianta que a polícia terá confirmado existir pelo menos um morto três pessoas dadas como desaparecidas. Mas o balanço, feito pelas 4h45 locais (8h45 de Lisboa), é ainda provisório.



Imagens publicadas nas redes sociais mostram a violência das chamas e da derrocada que se seguiu.





A Globo News chegou depois, mas as imagens que fizeram são muito mais chocantes do prédio que caiu no Largo Paissandu pic.twitter.com/7H4NQJTucY — Alef de Lima (@limaalef) 1 de maio de 2018













Situação mega tensa aqui no Centro de São Paulo. Ainda não há informações sobre vítimas. pic.twitter.com/EIriHKpZOE — Rodrigo Rodrigues (@r_rrodrigues) 1 de maio de 2018





Incendio frente a mi hotel en São Paulo pic.twitter.com/1e5tGFzxDd — HÉCTOR TORRES (@creativolo) 1 de maio de 2018



O fogo teve início pelas 1h30 locais (5h30 em Portugal). O Estadão conta que as chamas deflagraram no quinto andar e propagaram-se rapidamente aos pisos superiores. Os residentes dos prédios vizinhos tiveram de ser retirados, dado que o incêndio de grandes dimensões alastrou rapidamente. Um dos edifícios das proximidades também se incendiou, mas os bombeiros dizem que não está em risco de ruir.



O site da Globo avança que o prédio em questão já foi a sede de Polícia Militar, mas terá sido ocupado ilegalmente depois de ficar devoluto. Trata-se do edifício Wilton Paes de Almeida, cnstruído nos anos 1960 e inaugurado em 1968. Foi sede de várias empresas até passar para posse do estado, mas terá ficado vazio em 2006.



