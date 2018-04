Rúben Semedo comparece esta terça-feira em tribunal

Jogador do Villarreal, que está detido, vai responder a um processo que não o de alegada tentativa de homicídio, ameaças e roubo com violência.

Detido preventivamente desde o dia 22 de Fevereiro por alegada tentativa de homicídio, ameaças e roubo com violência, Rúben Semedo vai comparecer esta terça-feira em tribunal, mas para responder a outro processo.



O jogador português do Villarreal, escreve a imprensa espanhola, vai prestar declarações no âmbito de uma suposta agressão no exterior de uma discoteca, em Outubro do ano passado, quando se encontrava a recuperar de uma lesão.



Os acontecimentos tiveram lugar no dia 29 de Outubro. Semedo terá atingido um jovem com uma garrafa de vidro na cabeça no parque de estacionamento de um estabelecimento de diversão nocturna, depois de lhe prometer que ia oferecer-lhe uma camisola do Villarreal.



A meio de Março o jogador foi detido preventivamente, mas no âmbito de um processo bem mais grave. Semedo terá alegadamente detido um homem dentro da sua própria casa, agredindo-o e ameaçando-o com uma arma, supostamente com o intuito de cobrar uma dívida antiga.