Dois vices do Benfica de Luanda suspensos por pagarem €9.200 a árbitra

O depósito, segundo o comunicado da FAF, foi feito com a designação "operação de charme", quando "na verdade se destinava ao pagamento da referida árbitra para poder obter em trocar resultado falseado de jogo".



"Factos devidamente provados através de e-mails enviados pelos participados, depósitos bancários a favor da referida árbitra e declarações dos intervenientes constantes nos autos, figurando claramente tais actos atentatórios à verdade desportiva e ao princípio da legalidade, bem como das regas de jogos", lê-se no comunicado da FAF.



À data, o Benfica de Luanda disputava o Girabola, principal campeonato angolano de futebol, e nesse mesmo ano conquistou o último título, a Taça de Angola, dois anos antes de a crise financeira levar a direcção a acabar com a equipa profissional.



A equipa terminou a época de 2014 ainda num histórico terceiro lugar no Girabola.



Além de punir Carlos Manuel Brecha de Carvalho e Mário Baptista da Rocha como seis anos de suspensão e o pagamento, cada um, de uma multa, em kwanzas, equivalente a 5.000 dólares, o conselho de disciplina suspendeu Marximina Luzia Bernardo de actividades desportivas por três anos, "por prática de corrupção e falsificação de resultado", para "favorecimento do Sport Luanda e Benfica".



"Uma vez que recebeu ainda outros pagamentos dos participados", conclui a deliberação da FAF, com data de 18 de Abril.

