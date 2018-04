O Presidente dos EUA, Donald Trump, convidou Vladimir Putin para ir aos EUA durante uma conversa telefónica com Moscovo.Trump chegou mesmo a dizer que gostaria muito de ver o Presidente da Rússia na Casa Branca, garante a imprensa internacional, que cita o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.Segundo Sergei Lavrov, o Presidente norte-americano falou várias vezes do assunto durante a conversa telefónica, que terá acontecido no passado mês, mas o convite ainda não foi formalizado."Queremos que os nossos colegas norte-americanos saibam que não nos queremos impor, mas também não queremos ser mal educados, pelo que, sendo que o Presidente Trump propôs este encontro, vamos partir do princípio que ele se irá concretizar", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.Recorde-se que, há uma semana, Trump fez duras críticas a Putin e à Rússia pelo seu envolvimento na Síria, durante uma operação de bombardeamento de Damasco.