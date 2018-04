Juan José Fernández quis vingar morte de criança de 4 anos e atacou homicida em rua de Espanha.

Foi há quase 33 anos, mas a memória daquele dia nunca saiu da cabeça de Juan José Fernández. A 24 de Maio de 1986, a pequena Ana Isabel Fernández Sánchez, a sua filha de apenas quatro anos, desapareceu da aldeia de Huétor Santillán, perto de Granada, em Espanha.



Após dias de buscas pela menor, o seu corpo foi encontrado no fundo de um poço. A investigação chegou rapidamente ao homicida. Enrique Sánchez, então com 22 anos, confessou o crime. Primo direito da mãe de Ana Isabel, tentou violar a menor, sem sucesso. Temendo que ela o denunciasse, afogou-a no poço onde viria a ser descoberto o corpo. Foi condenado a 40 anos de prisão, mas terá cumprido pouco mais de 20 e foi libertado.



Quase 33 anos depois, Juan Fernandéz cruzou-se com o assassino da filha numa rua de Granada. Na passada sexta-feira, 13 de Abril, avançou contra ele com uma faca na mão e atacou-o, avança o jornal El País.



Talhante de profissão durante toda a vida, o pai de Ana Isabel golpeou Enrique repetidamente, causando-lhe ferimentos graves nas mãos e no nariz. Mas o condenado sobreviveu ao ataque, graças à pronta intervenção de agentes policiais que passavam na rua.



Juan Fernandéz foi detido e libertado com medidas de coacção no sábado. Enrique Sanchéz ainda está internado num hospital da cidade do sul de Espanha.