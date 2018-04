Um laboratório suíço negou que a substância utilizada para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia, no Reino Unido, tenha sido produzida pela Rússia. O mesmo analisou as amostras da substância, denominada BZ, previamente enviadas pelo Reino Unido à Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ).

O laboratório Spiez indicou que a toxina nunca foi produzida na Rússia, mas já foi usada pelos EUA, Reino Unido, e outros estados da NATO.



A informação foi comunicada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, este sábado.



O ministro russo adiantou ainda que a OPAQ só divulgou a natureza da substância, e não as informações referentes à Rússia. Por isso, o país irá questionar a organização.

Na sexta-feira, dia 13, o embaixador russo no Reino Unido, Alexander Yakovenko, lançou dúvidas: "Temos a sensação que o governo britânico está deliberadamente a perseguir a política de destruir todas as provas possíveis, tornando secretas as que restam fazendo com que uma investigação transparente seja impossível".

Lavrov fez mais declarações aos jornalistas, sobre o ataque dos EUA, França e Reino Unido à Síria. Considerou-o "inaceitável e ilegal".