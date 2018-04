Sismo de 4,7 abala região italiana destruída em 2016

Um sismo de magnitude 4,7 atingiu o centro de Itália às 5h11 locais desta terça-feira (4h11 em Portugal Continental). O epicentro ocorreu na localidade de Muccia, na província de Macerata.



Segundo a imprensa local, o tremor de terra causou alguns danos materiais, no entanto não há registo de mortos ou feridos na vila com menos de mil habitantes.



As escolas e os serviços de comboio foram temporariamente suspensos até serem avaliados os estragos causados.



Continuar a ler

Em 2016 um sismo de magnitude 6,2 atingiu Nórcia, na mesma zona, e matou quase 300 pessoas.