Nordahl Lelandais,

O assassino de Maëlys,revelou que matou a menina de oito anos com uma bofetada violenta na cara enquanto conduzia, afirma uma fonte. O crime ocorreu no dia 27 de Agosto do ano passado em França.Nordahl "constatou que ela já não respirava" a seguir à pancada e por isso decidiu depositar o corpo numa barraca perto da casa dos pais antes de regressar ao casamento. Foi nesse momento que aproveitou para mudar de roupas, visto que se encontravam com sangue da luso-descendente.

Segundo a mesma fonte, o criminoso "está a tentar argumentar que o acto de violência causou a morte sem intenção de o fazer", para desta forma conseguir atenuar a pena.



Durante os exames realizados foi identificada uma fractura no maxilar superior, o que corrobora esta versão dos acontecimentos.