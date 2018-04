Donald Trump anunciou este domingo, 1 de Abril, que não vai haver qualquer acordo relativamente ao chamado programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que visa proteger da deportação os imigrantes ilegais que tenham entrado nos EUA ainda crianças.

O presidente norte-americano já tinha interrompido o funcionamento deste mecanismo [criado em 2012 pelo então presidente Barack Obama], mas os democratas têm feito grande oposição, tendo nos últimos meses mantido um braço-de-ferro com os republicanos a este respeito – tendo mesmo sido um tema fracturante nos últimos acordos de financiamento federal que têm evitado uma paralisação ("shutdown") dos serviços públicos do país.

Os democratas têm insistido na protecção dos jovens imigrantes indocumentados – conhecidos como ‘Dreamers’ (sonhadores) e foi o que fizeram quando do mais recente impasse sobre o financiamento federal, a 23 de Março.

Os republicanos, por seu lado, disseram que não iriam negociar o que quer que fosse relativamente à imigração enquanto os democratas não lhes dessem os votos necessários para reabrirem os serviços públicos. Esses votos foram dados e houve acordo. Trump assinou pouco depois e o governo federal dispõe agora de dinheiro até Setembro, quando negoceia o novo Orçamento.

Mas o impasse no DACA continuou, tendo Trump dito nesse mesmo dia que os democratas é que estavam a abandonar aqueles jovens indocumentados.

No entanto, os democratas contrapuseram, afirmando que Trump é que tinha criado a sua própria crise ao cancelar o programa DACA.

O presidente norte-americano, recorde-se, concordou em prosseguir com o DACA se o Congresso aprovasse reformas profundas na legislação sobre a imigração e garantisse 25 mil milhões de dólares para construir o muro com o México e aumentar a segurança nas fronteiras. Mas os democratas rejeitaram esse plano.

Trump tem tentado avançar com o prometido na sua campanha eleitoral, construindo um muro ao longo da fronteira dos EUA com o México. A proposta de lei hoje aprovada no Congresso no dia 23 de Março inclui 1,6 mil milhões de dólares para esse projecto, valor ainda muito longe dos 25 mil milhões almejados por Trump.

Hoje, numa mensagem publicada na sua conta da rede social Twitter, Trump declarou, após a mensagem de "Páscoa Feliz", que a fronteira entre os EUA e o México está a ficar cada vez mais perigosa.





Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!