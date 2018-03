Carles Puigdemont estaria acompanhado por quatro homens da sua confiança no momento em que foi intercetado pelas autoridades alemãs, junto a um posto de gasolina na Alemanha, a poucos quilómetros da fronteira com a Dinamarca, revelam os meios de comunicação espanhóis.O jornal La Vanguardia adianta ainda, esta terça-feira, que quem seguia ao volante do carro onde viajava o ex-presidente da Generalitat seria Xabier Goicoechea, um agente dos Mossos d'Esquadra (Polícia da Catalunha).De acordo com a publicação, Goicoechea teria tirado uma licença do seu trabalho para viajar até Bruxelas e desta forma estar perto de Puigdemont, onde este se encontrava exilado.Juntamente com Carlos de Pedro López, um outro acompanhante também autorizado a conduzir a viatura, os dois foram responsáveis por ir buscar o ex-presidente do governo catalão a Estocolmo, onde este acabara de chegar de comboio oriundo da Finlândia.Os outros dois ocupantes do Renault Mégane seriam Josep Maria Matamala - seu amigo inseparável - e Josep Lluis Alay Rodriguez - historiador e professor na Universidade de Barcelona.Carles Puigdemont foi detido no domingo em território alemão, quando tentava regressar de carro à Bélgica, depois de uma visita à Finlândia pela decisão do Supremo Tribunal espanhol de reactivar o mandado europeu de detenção de que era alvo.A detenção ocorreu pelas mãos das autoridades alemãs que seguiram as instruções das secretas espanholas, que acompanhavam os movimentos do ex-presidente do governo regional catalão através de um dispositivo de geolocalização instalado no seu veículo.Esta segunda-feira, Puigdemont foi apresentado ao tribunal de primeira instância de Neumünster, na Alemanha, que determinou que o líder independentista deve permanecer sob custódia policial até ser conhecida a decisão sobre o pedido de extradição apresentado pela Justiça espanhola.