Informação foi avançada esta segunda-feira pela primeira-ministra britânica, Theresa May.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou esta segunda-feira que mais de 130 pessoas foram expostas ao agente nervoso que foi usado para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal.



Mais de cinquenta pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar devido ao contacto com este agente neurotóxico no ataque de Salisbury.



No Parlamento britânico, Theresa May voltou a reiterar ter provas de que "a Rússia investigou formas de distribuir este agente nervoso para assassinatos".