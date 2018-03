Kaysar ou César Papagaio, como gosta de ser chamado, nasceu em Aleppo, na Síria, e fugiu do país devido à guerra. Tal como muitos refugiados, o maior desejo do jovem é voltar a ver a família que foi obrigado a deixar para trás. Por isso, decidiu candidatar-se à 18ª edição do Big Brother Brasil com o objectivo de ganhar o prémio final e trazer os familiares para o Paraná, onde mora actualmente e diz ser feliz.

"Eles estão lá, debaixo das bombas, debaixo da guerra. Eu evito falar sobre o assunto. Perdi muitos amigos, perdi uma namorada, um tio, a minha avó… Perdi muita coisa. Saí em 2011 e prometi voltar, mas não consegui. Dei a minha palavra e não cumpri. Mas não foi por não querer, foi o destino. Acho que, se eles ainda estão vivos, é porque o destino quer que voltemos a estar juntos. Deus, o Universo e as energias estão a preparar algo muito forte para nós", afirmou o refugiado no reality show.

Antes de ir para o Brasil, Kaysar viveu na Ucrânia onde assume ter passado por uma "época pesada", apesar de ter sido neste país que aprendeu "a transformar as coisas negativas em positivas".

Hoje, o jovem fala cinco idiomas (português, árabe, russo, francês e inglês) e garante que agora mora "no melhor lugar do mundo". "O que o Brasil fez comigo mudou a minha vida inteira", afirmou César Papagaio aos colegas da casa mais vigiada do país.

Kysar é animador de festas infantis em Curitiba, onde já se vestiu de Homem Aranha e Aladino. Além disso, o jovem tem um hobbie inusitado: conversar com pássaros.

"As pessoas acham que sou louco quando digo isso, mas quem é que não é louco? Sem os meus passarinhos, a minha vida seria bem mais difícil. Revejo-me neles, um espírito livre", disse na sua apresentação no Big Brother.

Kysar luta por um prémio de 1.5 milhões de reais, o que corresponde a cerca de 367 mil euros.