Ataque com agente nervoso a Sergei Skripal já tinha levado ao internamento de outro agente.

Mais de duas semanas depois do ataque com um veneno à base de um agente nervoso, um segundo agente da polícia britânica foi hospitalizado, devido a sintomas de ter sido contaminado.



O antigo espião russo Sergei Skripal e a filha, Yulia, continuam internados em estado muito grave depois de terem sido envenenados em Salisbury, a 4 de Março.



Na altura, o primeiro agente da polícia que socorreu as vítimas foi internado com lesões graves. O jornal Mail avança esta quinta-feira que um segundo agente foi hospitalizado, embora com sintomas menores.



Lembre-se que o caso abriu uma guerra diplomática entre o Reino Unido e a Rússia, com os britânicos a responsabilizarem o governo de Putin pelo ataque. Foram expulsos 23 diplomatas russos do Reino Unido, acção que teve resposta semelhante em Moscovo, com o anúncio da expulsão de diplomatas britânicos.