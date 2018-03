Morreu Charles Lazarus, o fundador da Toys 'R' Us

A primeira Toys 'R' Us abriria em 1957 e cerca de 10 anos depois era criada a famosa girafa Geoffrey, a mascote da empresa de brinquedos que fez as delícias de milhares de crianças em todo o mundo.



Na semana passada, a Toys 'R' Us apresentou um pedido de insolvência devido à sua elevada dívida e às mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores, que compram cada vez mais pela Internet.



A empresa apresentou o pedido de 'proteção de falência' no Tribunal de Falências do Distrito Leste da Virgínia (Estados Unidos). A empresa, com várias lojas em Portugal, avançou com um processo para reestruturar a sua rede comercial, que inclui fechar as instalações menos lucrativas e renovar o resto para melhorar a experiência de compra dos consumidores, segundo disseram à agência de notícias EFE fontes conhecedoras do processo.

Charles Lazarus, o fundador da vendedora de brinquedos Toys 'R' Us Inc., morreu esta quinta-feira, aos 94 anos de idade, numa altura em que a empresa está a atravessar por uma crise financeira e ter aberto falência.A notícia foi confirmada por Michael Goldstein, um amigo próximo do empresário e ex-presidente da loja de brinquedos norte-americana, que confirmou ainda que este passou as suas últimas horas de vida em Manhattan, nos EUA.O império de Lazarus começou em 1948, quando este abriu a Children's Bairgain Town, uma loja de móveis para bebés, em Wahington.