Veículo da Uber sem condutor atropela e mata mulher nos EUA

Uma mulher morreu no Arizona, nos EUA, ao ser atropelada por um veículo sem condutor operado pela Uber. O carro em questão estava em modo autónomo, embora houvesse uma pessoa no interior do veículo.



A vítima foi atropelada ao atravessar a rua fora da passadeira, não dando tempo nem ao carro, nem a quem seguia lá dentro, de travar o acidente.



A informação está a ser veiculada por diversos meios norte-americanos, esta segunda-feira, que citam um comunicado da polícia de Tempe.



No comunicado, é dito que, como consequência, a Uber suspendeu todos os testes que estava a realizar com automóveis sem condutor.

Este é o primeiro caso do género registado no Mundo.