A União Europeia chegou a um acordo sobre os termos do período de transição concedido ao Reino Unido, após a saída da UE, em 2019.





A União Europeia e o Reino Unido chegaram esta segunda-feira a uma nova fase de negociação sobre a saída dos britânicos da UE. A Reuters avança que foram concluídas com sucesso as negociações sobre vários assuntos difíceis. Foi também definido que o Reino Unido poderá ter um período de transição de dois anos, após a saída da UE, a partir de 2019.



"Foi um fim-de-semana de negociações intensas, mas temos agora acordos acerca do envelope financeiro, direitos dos cidadãos e transição e as partes mais importantes de outros temas", explica Danuta Hubner, uma das negociadoras do lado da União Europeia



Durante o período de transição, o Reino Unido vai continuar a aplicar todas as regras da UE, submetendo-se à autoridade dos Tribunal de Justiça Europeu, até ao final de 2020. Mas deixa, logo assim que a saída ocorra, em Março de 2019, de ter qualquer direito de voto sobre decisões futuras da UE.



"O que falta resolver é sobretudo acerca de assuntos de governação e sobre a Irlanda do Norte, acerca da qual recebemos a garantia de que o acordo incluirá alguma forma de proteção... Mas escusado será dizer que nada está acertado até que tudo esteja acertado", acrescenta a negociadora.



O caso da Irlanda tem sido um dos mais difíceis no caso do Brexit. Tanto o Reino Unido como a UE querem evitar que seja reposta a fronteira física entre a República da Irlanda (estado soberano que continuará a ser membro da UE) e a Irlanda do Norte, território britânico. Mas falta ainda acertar que regras passarão a vigorar na Irlanda do Norte e quais as condições de convivência com o vizinho do sul.



As duas parte acordaram em criar uma solução de proteção, mas ainda não definiram os detalhes concretos dessa solução.