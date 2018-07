De acordo com o oficial da Marinha Narong Aurabhakdi, alguns corpos foram encontrados por mergulhadores, ao passo que outros flutuavam na água.

De acordo com as autoridades tailandesas , 10 vítimas são turistas chineses. Ainda estão 38 pessoas desaparecidas. Fontes não confirmadas da marinha tailandesa falam de 27 mortos. As operações de busca estão a ser dificultadas pela pouca luz, forte ondulação e vento. O barco trazia 105 pessoas, incluindo 93 turistas, 11 funcionários e um guia turístico. O relatório da polícia concluiu que o barco afundou-se nas proximidades da ilha de Hae (coral), a cerca de dez quilómetros a sul de Phuket.A marinha tailandesa enviou navios de resgate para o local com o objectivo de ajudar nas buscas. A Polícia de Turismo, a Polícia Marítima e um navio do "Kai Mook Center" também foram destacados para prestar assistência.Recorde-se que esta é uma das duas embarcações que naufragaram esta quinta-feira nas águas perto da ilha de Phuket, um dos destinos mais procurados pelos turistas no sul da Tailândia. No total, foram afectadas mais de 120 pessoas.O governador de Phuket, Norapat Plodthong, disse que uma das embarcações afectadas foi o "Phoenix PD Diving", que levava 97 pessoas a bordo e naufragou nas proximidades da ilha de Hae, localizada a cerca de dez quilómetros de Phuket.O segundo naufrágio ocorreu nas águas da ilha de Mai Ton, na mesma área, e a embarcação envolvida foi um iate com cerca de 30 pessoas a bordo. A agência de notícias francesa AFP informou que, de acordo com os serviços de socorro, o barco que estava nas proximidades da ilha de Hae naufragou e 20 pessoas estão desaparecidas.Ainda segundo a AFP, todos os passageiros do iate Serenita, que naufragou próximo da ilha de Mai Ton, foram resgatados com vida. A Tailândia está em plena estação das monções, o período chuvoso que afecta esta região todos os anos entre Junho e Outubro.