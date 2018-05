10 feridos em atentado suicida na Indonésia

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas esta segunda-feira num novo ataque suicida, em Surabaya, na Indonésia, perpetrado esta manhã perto de uma esquadra da polícia, disseram as autoridades indonésias. Seis civis e quatro agentes da polícia ficaram feridos no atentado, perpetrado através de uma moto armadilhada, conduzida por um homem e na qual seguia também uma mulher, disse o porta-voz da polícia, Frans Barung Mangera.

O responsável contou, citando imagens de vídeo-vigilância, que um homem e uma mulher, numa moto, pararam no posto de controlo da base: "Foi nesse momento que a explosão se deu". "Estavam duas pessoas na moto, uma das quais era uma mulher e estava atrás", acrescentou.

A cidade do leste da ilha de Java, segunda cidade da Indonésia, foi palco no domingo de três atentados suicidas, reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Estes três ataques causaram 14 mortos e dezenas de feridos, de acordo com um novo balanço da agência noticiosa France Presse.