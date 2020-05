Número de mortes em África por covid-19 pode chegar aos 3,3 milhões

A Comissão Económica das Nações Unidas (UNECA) estimou hoje que o número de mortes em África devido à propagação da pandemia da covid-19 pode chegar a 3,3 milhões, agravando a previsão anterior de até 190 mil pessoas."Um relatório da UNECA sobre o impacto da covid-19 nos Estados africanos afirma que entre 300 mil e 3,3 milhões de africanos podem perder a vida em resultado direto da pandemia", lê-se num comunicado hoje divulgado sobre o adiamento da entrada em vigor do tratado de livre comércio no continente.A nova previsão agrava significativamente a previsão anterior, que apontava em meados de abril para a morte de 300 mil africanos, enquanto 27 milhões poderão ser "empurrados para a pobreza extrema".Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde estimou que a pandemia podia matar até 190 mil pessoas em áfrica, entre os 44 milhões que podem ficar infetados se as medidas de contenção falharem.Segundo um estudo do departamento africano da OMS, divulgado em Brazzaville, de "83 mil até 190 mil pessoas em África podem morrer de covid-19 e 29 a 44 milhões podem ficar infetadas no primeiro ano se as medidas de contenção falharem", nos 47 países analisados.As estimativas são baseadas na modificação do risco de transmissão e na severidade da doença, levando em conta as variáveis específicas de cada país "para haver um ajuste à natureza particular da região", acrescenta-se nesse comunicado.A nota salientou como fatores a ter em conta na região "uma taxa mais lenta de transmissão, idade menor da população com doenças graves e uma taxa de mortalidade mais baixa que a observada na maioria dos países afetados no resto do mundo".Ainda assim, estas vantagens são atenuadas pela especificidade do continente: "A taxa mais baixa de transmissão, no entanto, sugere um surto mais prolongado durante alguns anos", frisou a OMS."A covid-19 pode vir a ser natural nas nossas vidas durante os próximos anos se não for implementada uma abordagem proativa por muitos governos na região, precisamos de testar, investigar, isolar e tratar", comentou então a diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti.O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.336, com mais de 66 mil infetados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.290 para 2.336, enquanto os infetados com covid-19 passaram de 63.325 para 66.373.O número total de doentes recuperados no continente aumentou de 21.821 para 23.095.A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 286 mil pessoas e infetou mais de 4,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 de hoje, baseado em dados oficiais.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.