A iraniana Shar Tabar, famosa pelas suas publicações no Instagram – onde mostrava que tinha ido longe de mais para se parecer com a atriz americana Angelina Jolie - foi presa por blasfémia e instigação à violência, afirma a agência de notícias do Irão Tasnim.

Tabar ficou conhecida o ano passado, quando as suas fotografias se tornaram virais nas redes sociais. Apesar dos rumores de que foi submetida a 50 cirurgias plásticas, a maioria das fotos nas suas publicações foram editadas.

A jovem de 22 anos foi descrita como a versão "zombie de Angelina Jolie", afirma o analista do canal norte-americano BBC no Médio Oriente, Sebastian Usher. Tabar tem as bochechas afundadas, um sorriso volumoso e um nariz virado para cima. A jovem também causou preocupação dos seguidores pois afirmou que fez dezenas de cirurgias para se parecer com a atriz.

Mas os utilizadores chegaram à conclusão que a jovem não fez assim tantas cirurgias e que tinha aquele visual era com ajuda de maquilhagem e a edição digital. Tabar eliminou o Instagram desde então.

As autoridades prenderam a jovem depois de alguns utilizadores alegadamente fazerem denúncia da mesma, informou Tasnim. Tabar é acusada de blasfémia, instigação à violência, aquisição ilegal de propriedade, insulto ao código de vestuário do país e incentivo à corrupção dos jovens.