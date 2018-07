O continente asiático está a ser afectado por fenómenos meteorológicos extremos. Enquanto no Vietname acontecem inundações e na China, uma tempestade tropical, o Japão é assolado por uma onda de calor intenso.Segundo a CNN, pelo menos 21 pessoas morreram no Vietname, devido às inundações e deslizamentos de terra provocados pela depressão tropical Son Tinh. Há vários desaparecidos.Há registo de vilas vietnamitas quase submersas. As forças de Protecção Civil já foram chamadas a reparar infraestruturas, incluindo casas, centros de saúde, hospitais e escolas. Até terça-feira, as chuvas deverão continuar a cair.Nas Filipinas, a depressão tropical Josie tem aumentado a força das monções. Duas pessoas morreram e 728 mil foram retiradas das suas casas. Os ventos atingem os 138 quilómetros por hora, indica a CNN.Na China, 190 mil pessoas foram realojadas devido à tempestade tropical Ampil. A chuva e os ventos fortes levaram ao cancelamento de centenas de voos. O Ampil é o décimo tufão a afectar o país em 2018.Por outro lado, uma onda de calor intenso atingiu o centro e o sul do Japão. As temperaturas atingem os 35ºC, mas a falta de humidade faz com que as pessoas sintam 40ºC. Até quarta-feira, dia 18 de Julho, tinham morrido 13 pessoas devido ao calor. As temperaturas elevadas ocorrem no mesmo mês em que as cheias mataram 210 pessoas no Japão.