Tecnologia de pagamento facial é cada vez mais utilizada por compradores

A população chinesa está a comprar cada vez mais produtos com a tecnologia de pagamento facial. Num país onde o pagamento móvel já é um dos mais avançados do mundo, os clientes já podem fazer compras simplesmente olhando para as máquinas dos postos de venda, que estão equipadas com câmaras. Mas só é posssível, depois de associar uma fotografia do seu rosto ao sistema de pagamento digital ou à conta bancária.

"Eu nem preciso de trazer o telemóvel comigo, posso sair e fazer compras sem levar nada", disse ao jornal britânico The Guardian, o diretor de informação da padaria chinesa Wedome, Bo Hu, que usa as máquinas de pagamento facial em centenas de lojas. "Isto também não era possível no estágio inicial do pagamento móvel – somente após o nascimento da tecnologia de reconhecimento facial é que podemos concluir o pagamento sem mais nada", acrescenta.

O software já é utilizado, muitas vezes para monitorizar os cidadãos. Na região de Xinjiang, na China – onde há muita vigilância – as autoridades estão a ser criticadas por usar o software para reprimir e monitorizar a discórdia. "Há um grande risco de que o Estado possa usar esses dados para os próprios fins, como vigilância, monitoramento, o controlo de discordantes políticos, controlo social e de informações, perfis étnicos, como no caso dos Uighurs em Xinjiang, e até mesmo o policiamento preditivo", disse Adam Ni, investigador da China na Universidade Macquarie em Sydney, na Austrália, ao jornal.

A plataforma chinesa de pagamento Alipay tem liderado a cobrança no país, com dispositivos em mais de 100 cidades. A empresa prevê um enorme crescimento no setor, e recentemente lançou uma atualização do sistema "Smile-to-Pay" - usando uma máquina aproximadamente do tamanho de um iPad – onde vai gastar três biliões de yuans (462 milhões de euros).

"(Pagamento facial) certamente tem o potencial de se tornar popular com o grande impulso dos principais operadores de pagamentos móveis", disse Mengmeng Zhang, analista da Counterpoint. E acrescenta: "A Alipay está a gastar (milhões) para popularizar a tecnologia de pagamento facial através da distribuição de subsídios para fornecedores e recompensas para consumidores que usam o pagamento facial.

No supermercado de self-service IFuree, em Tianjin, uma câmara 3D digitaliza as caras de todos os que entram na loja – medindo a largura, altura e profundidade das caras – e depois há outra digitalização rápida novamente no check-out. Um cliente admite que "é conveniente porque podemos comprar coisas muito mais rápido".

Os consumidores não estão preocupados com as questões de segurança e de privacidade. "Da forma tradicional, é muito perigoso inserir o código se alguém estiver ao nosso lado. Agora podemos concluir o pagamento com os nossos rostos, o que nos ajuda a proteger a nossa conta", explica o diretor Bo Hu.

O grande problema dos utilizadores é a vaidade – que os dissuade de usar o pagamento facial. Uma pesquisa realizada pela agência noticiosa chinesa Sina Technology revelou que mais de 60% dos entrevistados admitiram que a forma de pagamento os faz sentir "feios". Em resposta, a Alipay prometeu introduzir "filtros de beleza" em todas as câmaras.