Socorristas tentam resgatar criança presa há quase 70 horas num poço na Índia

Uma grande operação de resgate está a decorrer depois de um menino de dois anos ter caído num poço fundo e estreito, no estado de Tamil Nadu, na Índia. As autoridades relataram aos media locais que as tentativas de salvar a criança, Sujith Wilson, estavam a entrar na fase final, ao início da tarde desta segunda-feira. O bebé desapareceu na passada sexta-feira, há mais de 65 horas.

Sujith estava a brincar perto de casa quando caiu para dentro de um poço abandonado – um perigo comum na Índia, que apesar dos crescentes apelos para uma punição rigorosa, algumas pessoas ainda os deixam mal cobertos.

O bebé inicialmente ficou preso a uma profundidade de apenas dez metros, mas mais tarde desceu para 30 metros. As autoridades afirmam que o poço pode ter 180 metros de profundidade no total. As equipas de resgate enviaram uma câmara que gravou a respiração de Sujith, e esta segunda-feira disseram que o menino tinha desmaiado. Porém, acreditam que ainda esteja vivo. Um fornecimento contínuo de oxigénio está a ser bombeado para o poço.

A empresa Indian Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) cedeu um enorme equipamento de perfuração para o resgate. A máquina está a cavar um buraco paralelo e mais largo, a cerca de três metros do poço. A primeira escavação não correu como esperado, pois atingiram um pedaço de rocha muito densa. A equipa espera perfurar 33 metros e depois enviar um socorrista pelo poço para alcançar a criança. Esta técnica foi utilizada em Espanha no início deste ano, para resgatar Julen, que também ficou preso num poço.

As autoridades já tentaram agarrar o menino usando uma corda, mas essa tentativa falhou. A mãe do bebé, Kalairani, está a cozer um saco de pano para os socorristas usarem para tirar Sujith do poço.