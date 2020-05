A morte de uma rapariga de 14 anos morta pela família levou o presidente iraniano a pedir que os crimes de honra sejam rapidamente proibidos naquele país.Romina Ashrafi, de 14 anos, foi alegadamente morta pelo pai depois de ter fugido com o namorado de 34 anos. O pai, Reza Ashrafi, é acusado de ter usado uma foice para a decapitar enquanto dormia."Devemos rever a ideia de que o lar é um sítio seguro para crianças e mulheres. As mulheres são vítimas de menos crimes na sociedade em geral do que dentro de casa", referiu Shahnaz Sajjadi, assistente do presidente iraniano para matérias referentes a direitos humanos.O crime de honra, previsto em muitas sociedades do Médio Oriente, prevê que uma mulher/criança que manche a honra da família ao fugir é uma criminosa, não atribuindo o mesmo nível de culpa ao rapaz com quem a jovem fugiu.Segundo o jornal The Guardian, a criança foi encontrada cinco dias depois de ter fugido e levada para uma esquadra, onde os polícias disseram que a enviariam de volta a casa, apesar da menina pedir que não o fizessem, temendo a reação violenta do pai.A lei iraniana prevê que o pai da menina possa ser condenado a uma pena de prisão máxima de 10 anos, caso seja culpado considerado.