Kim Hak Song, Tony Kim e Kim Dong Chul. São estes os nomes dos três prisioneiros norte-americanos que foram libertados pela Coreia do Norte esta quarta-feira. Os três prisioneiros estavam detidos há mais de um ano e foram libertos nas vésperas de um encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, a realizar-se a 12 de Junho.Pyongyang foi constantemente acusada de querer utilizar aqueles prisioneiros como moeda de troca para com os EUA. A libertação destes presos foi uma luta abraçada pela Casa Branca nos últimos meses, chegando a termo esta quarta-feira.Esta libertação surge meses depois de, em Junho de 2017, a Coreia do Norte ter libertado o estudante universitário de 22 anos, Otto Warmbier, que morreu uma semana depois de regressar ao Ohio, em estado comatoso. Segundo a imprensa norte-americana, é desconhecido o estado de saúde destes detidos. Os homens foram recebidos por Trump, pela primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente Mike Pence e a sua mulher, Karen Pence. Os homens estão a ser acompanhados de perto por uma equipa médica estado-unidense.Este norte-americano trabalhava na Universidade de Ciências e Tecnologias de Pyongyang e estava pronto para partir do país quando foi detido pelas autoridades a 6 de Maio de 2017. À altura, a agência noticiosa norte-coreana KCNA atribuiu esta detenção a "actos hostis" contra o estado, não revelando detalhes como a sua idade, ocupação ou alegados crimes de que era acusado.Kim nasceu em Jilin, China, e cresceu na Califórnia, nos EUA, tendo-se mudado para a América do Norte em meados da década de 90, segundo a CNN. De origem coreana, ter-se-á naturalizado já no novo milénio e mais tarde regressou à China.Segundo a universidade onde leccionava, Song foi detido depois de regressado de uma viagem de trabalho.Universidade de Ciências e Tecnologias de Pyongyang foi o primeiro instituto de ensino superior privado da Coreia do Norte, sendo administrado por organizações estrangeiras.Um colega de Kim disse, em declarações à imprensa norte-americana que este investigador se focava em assuntos como a segurança alimentar e agricultura. "A Coreia do Norte perseguiu um homem que podia ajudá-la bastante".Tony Kim, ou Kim Sang Duk (no seu nome coreano) era também professor na Universidade de Ciências e Tecnologias de Pyongyang. Com cerca de 50 anos, foi detido no aeroporto da capital da Coreia do Norte enquanto tentava abandonar o país em Abril de 2017.