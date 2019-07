"Enquanto era novo, ele viu o filme Na Linha de Fogo, no qual Eastwood interpreta um agente dos Serviços Secretos dos EUA que tinha estado a proteger John F. Kennedy [presidente dos EUA entre 1961 e 1963] quando este foi assassinado em 1963. A personagem do Eastwood e outros agentes aparecem a correr ao lado do carro", no filme, explica o livro de Fifield, citado pelo Business Insider.



Cconseguir o trabalho de segurança de Kim Jong-Un não é nada fácil, segundo Lee Yeong Guk, um guarda-costas do pai do atual líder. "É mais difícil do que passar pelo buraco da agulha", disse, citado por Fifield. Os seguranças são escolhidos depois de testes à saúde, à visão, personalidade, aparência física e passado familiar.





O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, recebeu o presidente dos EUA este domingo em território norte-coreano. Este encontro permitiu ter uma ligeira abertura - ainda que temporária - de meios de comunicação ao mundo da Coreia do Norte, incluindo os seguranças de Kim, que correm ao lado do carro do líder, inspirados por Clint Eastwood.De acordo com o livro The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un, de Anna Fifield, a ideia para os seguranças corredores apareceu a Kim devido a Clint Eastwood, o ator e realizador norte-americano.