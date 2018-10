Quase concluída maior ponte do mundo em Macau, mas um dos acessos principais está por fazer

Está quase finalizada a maior ponte do mundo em Macau, mas um dos acessos principais está ainda por completar.

A maior ponte do mundo, entre Macau, Hong Kong e Zhuhai, no sul da China, está quase concluída, mas um dos principais acessos só irá abrir em 2019, o que irá criar congestionamentos no acesso à travessia, refere o jornal South China Morning Post.



Os testes à travessia já começaram, mas a estrada principal de ligação com o porto de Hong Kong será adiada até ao próximo ano, uma situação que, de acordo com fonte ouvida pelo jornal, pode fazer com que a via auxiliar, perto do aeroporto, fique "fortemente congestionada".



"Vamos enfrentar uma situação em que a ponte está aberta, mas a estrada principal para entrar [na travessia] está fechada. O uso da estrada auxiliar, que é estreita, (...) afectará gravemente o fluxo de tráfego da ponte e a eficiência dos veículos comerciais", advertiu a mesma fonte.



O Governo de Macau afirmou recentemente desconhecer a data de abertura, mas os 'media' de Hong Kong já anunciaram o arranque para o final do mês de Outubro.



Até ao momento, não há data oficial para a abertura da maior ponte do mundo, um projecto avaliado em 1,9 mil milhões de euros e assolado por vários problemas desde o início da sua construção, em 2011.



No domingo, o chefe do Executivo de Macau admitiu aos jornalistas desconhecer a data de abertura, adiantando apenas que a mesma será divulgada "em tempo oportuno".



"Depois de ver as notícias é que tomo conhecimento", quando "houver novidades vamos divulgar em tempo oportuno", disse Fernando Chui Sai On, à margem da cerimónia do 69.º aniversário da implantação da República Popular da China, que juntou mais de 750 pessoas na Torre de Macau.



A ponte vai reduzir o tempo de viagem entre Hong Kong e Zhuhai, província adjacente a Macau, de três horas para apenas 30 minutos, aumentando a integração das três cidades do Delta do Rio das Pérolas.



A construção começou em 2011 e estava originalmente programada para abrir em 2016, mas o projecto foi assolado por vários problemas, como acidentes de trabalho, uma investigação de corrupção, obstáculos técnicos e derrapagens orçamentais, de acordo com o South China Morning Post.



Em Dezembro do ano passado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas de Macau, lembrou que a ponte "não é uma obra (apenas) de Macau".



"A ponte tem um gabinete constituído pelas três partes, República Popular da China, Hong Kong e Macau. Não é Macau que manda na ponte", afirmou Raimundo do Rosário, acrescentando que "toda a utilização, construção, operação e manutenção relacionada com a ponte tem a ver com as três partes", ao abrigo de um acordo tripartido.



A infraestrutura é também considerada vital na construção do projecto chinês "Uma faixa, uma rota", uma nova rota da seda marítima do século XXI, que pretende redesenhar a economia global.



Para além deste projecto, a ambição de Pequim passa ainda por criar uma grande metrópole, a Grande Baía, para intensificar laços em matérias como o comércio de mercadorias e de serviços, facilidades nas alfândegas e comércio electrónico transfronteiriço.



A Grande Baía junta, além de Guangdong, Hong Kong e Macau, abrange nove localidades na China: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. Conta com mais de 110 milhões de habitantes.