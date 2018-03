O cartaz de artistas sul-coreanos que irão actuar na próxima semana em Pyongyang, na Coreia do Norte, no âmbito de uma cimeira entre as duas Coreias, ainda não está fechado, mas um dos nomes está a gerar polémica.

Pelo menos, nove bandas pop sul-coreanas, incluindo a girl band Red Velvet, irão actuar em Pyongyang numa iniciativa que visa aproximar os dois países, separados há décadas por um conflito que foi suspenso em 1953 com a assinatura de um armistício.

Seul queria também enviar a vedeta Psy, o rapper de 40 anos que em 2012 se tornou uma sensação internacional quando o videoclip da canção Gangnam Style se tornou viral no YouTube.

A canção que satiriza os hábitos do bairro mais rico de Seul, Gangnam, já foi vista mais de três mil milhões de vezes.

"Propusemos oficialmente ao Norte que Psy faça parte do alinhamento do concerto", disse fonte oficial do governo de Seul à estação de televisão MBC.

Mas Psy não deve pisar a capital da Coreia do Norte. O regime de Kim Jong-un não terá apreciado os concertos em que Psy despe a camisola e fica em tronco nu. Para além disso, as canções do rapper incluem asneiras, algo que, segundo Pyongyang, iria perturbar os norte-coreanos.