1.529 tartarugas vivas foram encontradas dentro de quatro malas abandonadas no aeroporto de Manila, nas Filipinas. Estavam enroladas em fita adesiva e já foram transportadas para um local seguro.

As autoridades do país suspeitaram das malas no domingo e quando as abriram descobriram várias espécies de tartarugas, após passarem pelo serviço de raio-x do aeroporto e de ter sido detetado movimento no interior. Estas chegaram ao aeroporto vindas de Hong Kong e pertenciam a um passageiro filipino.