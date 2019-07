Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 36 ficaram feridas, algumas das quais com gravidade, num incêndio num estúdio de animação, em Quioto, no Japão. Autoridades suspeitam que incêndio tenha tido sido provocado por um homem.

O incêndio deflagrou esta quinta-feira de manhã, pelas 10h30 (2h30 em Portugal continental) nos estúdios da Kyoto Animation, depois de um homem ter entrado no edifício e ter espalhado um líquido inflamável ainda não identificado e que depois ateou.

As autoridades detiveram um suspeito de 41 anos e que estava, inicialmente, entre os feridos, refere a agência noticiosa japonesa Kyodo.Pessoas que estavam perto do local relataram que ouviram uma série de explosões e viram depois várias pessoas serem transportadas para o exterior do edifício.

Pelo menos 35 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local. O fogo esteve ativo mais de duas horas.