O número de vítimas mortais subiu muito e ainda pode aumentar. Autoridades continuam a tentar resgatar sobreviventes de entre os escombros.

O número de mortos devido ao terramoto e tsunami na Indonésia aumentou para 832, de acordo com a Reuters. As vítimas mortais morreram na ilha de Sulawesi, indica a agência de gestão de emergências.



Numa avaliação posterior, percebeu-se que a área afectada era maior do que antes se pensava.





Agung deu a sua vida para salvar centenas durante o sismo na Indonésia O heroísmo de Agung custou-lhe a vida, mas salvou centenas de outras pessoas. Durante o terramoto de 7.5 na escala de Richter que atingiu a Indonésia, Anthonius Gunawan Agung, um controlador aéreo de 21 anos, manteve-se dentro da torre de controlo do aeroporto de Palu.

Uma mulher jovem foi retirada viva dos escombros do hotel Roa Roa. O gerente, Ko Jefry, indicou à Reuters que pensa estarem até 60 pessoas presas.



"Temos informação de pessoas que nos dizem que os seus familiares ainda estão dentro dos escombros, então estamos a focar-nos nisso, especialmente em encontrar sobreviventes", afirmou Yusuf, um dos socorristas a trabalhar junto ao centro comercial que desabou.

Ainda há muitas pessoas presas no entulho dos edifícios que desabaram devido à força do terramoto de magnitude 7.5 na escala de Richter. Ao sismo, seguiram-se ondas de um tsunami com cerca de seis metros de altura.Durante todo o dia de domingo, as equipas de socorristas na Indonésia tentaram chegar a comunidades dispersas e afectadas pelo sismo e pelo tsunami. Além disso, dezenas de pessoas ainda estarão presas nos escombros de dois hotéis e de um centro comercial em Palu, que foi atingido pelas grandes ondas.