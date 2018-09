Número de vítimas mortais foi revisto em alta para 420. Sismo e tsunami devastaram a ilha de Sulawesi.

Mais de 400 pessoas morreram na sequência do terramoto e tsunami na Indonésia, confirmaram as autoridades citadas pela agência noticiosa Reuters. Muitas vítimas mortais foram arrastadas por ondas do tsunami originado pelo sismo que afectou a ilha de Sulawesi. Espera-se que o número de mortos aumente - e só em Palu, morreram 420 pessoas, de acordo com o site noticioso Kompas. Pelo menos 540 pessoas estão feridas.



Pensa-se que dezenas de pessoas ainda estejam presas por debaixo dos escombros de um hotel em Palu, uma das cidades mais afectadas pelo sismo. A zona foi devastada com ondas de uma altura de seis metros.



Centenas de pessoas tinham-se juntado para um festival na praia da cidade quando a parede de água surgiu, matando-as e destruindo a zona.



Também cerca de 10 mil refugiados estão espalhados em 50 pontos da cidade. Os feridos estão a ser tratados em tendas de campanha - até o hospital ficou parcialmente destruído.



Com o sismo, também mais de metade dos 560 reclusos da prisão de Palu escaparam.



A Indonésia fica no Anel de Fogo do Pacífico e é regularmente afectada por terramotos. Em Agosto, vários sismos mataram mais de 500 pessoas na ilha turística de Lombok.



A cidade de Palu já tinha sofrido dois tsunamis: um em 1927 e outro em 1968.