Há mais de um ano e meio que Michael Kovrig e Michael Spavor vivem em celas com três metros quadrados, comem pouco mais do que arroz cozido e vegetais, e não têm praticamente qualquer contacto com o exterior a não ser os (poucos) livros que recebem e a carta que todos os meses são autorizados a escrever às famílias.

O relato das condições em que os dois diplomatas canadianos estão detidos na China voltou às páginas da imprensa internacional depois de a 19 de junho terem sido formalmente acusados de espionagem. Não são claras as acusações que lhes são feitas e há vários sinais de que a sua prisão pode na verdade ser uma forma de retaliação pela detenção de Meng Wanzhou, a CEO da Huawei que enfrenta um processo de extradição no Canadá para ser julgada nos Estados Unidos por ter furado sanções impostas ao Irão.