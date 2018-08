A ONU acusa o exército birmanês de "genocídio", crimes contra a humanidade e de guerra, e quer que Min Aung Hlaing, chefe do exército birmanês, seja julgado na sequência das mesmas.

As acusações partem da conclusão de um relatório independente das Nações Unidas divulgado no aniversário do êxodo rohingya , que revela crimes de homicídio, violação, tortura, escravidão sexual, roubo, detenção ilegal e destruição de propriedade por parte do Tatmadaw (o exército birmanês) contra o povo muçulmano rohingya nos estados de Kachin, Shan e Rakhine, na Birmânia. Segundo o relatório, os militares agiram sob o pretexto falso de combaterem o terrorismo e têm saído impunes das suas acções "criminosas".

"A necessidade militar nunca poderá justificar matar indiscriminadamente, violar em grupos mulheres, agredir crianças e queimar vilas inteiras", lê-se no relatório da ONU. "As tácticas do Tatmadaw são grosseiramente e consistentemente desproporcionadas a reais ameaças de segurança, especialmente no estado de Rakhine, mas também a norte de Myanmar."

O documento recomenda que o caso seja transferido para o Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, e que seja criado um tribunal ad hoc para investigar concretamente as alegadas acções do exército birmanês.

Foram nomeados seis líderes militares no relatório, incluindo o chefe do exército Min Aung Hlaing.

Contudo, o documento vai mais longe e acusa ainda o governo de Myanmar de compactuar com as acções do exército, através das suas "atitudes e omissões" relativos a estes "crimes atrozes". "A chefe do conselho, Daw Aung San Suu Kyi, não usou a sua posição como líder do governo ou a sua autoridade moral para prevenir ou lidar com os eventos no estado do Rakhine", imputa o relatório.

O relatório, que está na base da decisão da ONU, conta com centenas de entrevistas a expatriados rohingya e imagens de satélite captadas pela equipa criada há seis meses pelo Conselho de Direitos Humanos. Esta, porém, não teve acesso a Myanmar e criticou a "falta de cooperação ou mesmo resposta do Governo", estimando ainda que cerca de 10 mil pessoas tenham sido mortas, fora as possíveis mortes em regiões mais afectadas às quais a equipa não teve autorização para entrar.



"Limpeza étnica" do povo Rohingya

Desde Agosto do ano passado, milhares de Rohingyas têm atravessado a fronteira de Myanmar para Bangladesh, onde foi criado o maior campo de refugiados do mundo actualmente. O epicentro deste drama humanitário deu-se em Rakhine, oeste de Myanmar, com mais de 700 mil membros da minoria a fugir para o país vizinho.

Já em Setembro de 2017, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou as acções contra os rohingya como uma "limpeza étnica".



Na Birmânia, com habitantes maioritariamente budistas, a minoria dos Rohingyas não é considerada parte da população e são-lhes impostas várias restrições, como a liberdade de movimentos dentro e fora do país.

O exército birmanês, que recebeu uma cópia antecipada deste relatório, tem negado repetidamente as acusações de que é alvo e que lutam apenas contra os militantes rohingyas do Exército de Salvação Rohingya de Arracão, considerado um grupo terrorista pelo governo de Suu Kyi, que na perspectiva do relatório revela que "O governo e os Tatmadaw têm fomentado um clima em que o discurso de ódio prospera, as violações de direitos humanos são legitimadas e o incentivo à discriminação e à violência é facilitado".