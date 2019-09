Oito crianças mortas no primeiro dia de aulas na China

Oito crianças perderam a vida no primeiro dia de aulas. Um homem terá invadido a escola com um cutelo e atacado várias crianças de forma aparentemente aleatória. Um suspeito foi detido e está atualmente sob custódia policial. O homicídio em massa ocorreu na cidade de Enshi, na segunda-feira de manhã.Segundo a imprensa local citada pela Associated Press, o suspeito tinha acabado de sair da prisão e o ataque terá servido como uma forma de se vingar da sociedade. "Ele queria vingar-se da sociedade e por isso pegou num cutelo e foi até à escola primária de Chaoyangpo", revela uma fonte citada pela AP. A polícia e o estado chinês recusaram-se a comentar as possíveis causas do ataque.O número de mortos foi confirmado esta terça-feira de manhã, depois de, esta segunda, as fontes oficiais falarem de dez crianças feridas com gravidade.Não foram reveladas as idades das crianças que morreram, mas terão entre seis e 13 anos, nem quantas ficaram feridas.As crianças voltavam às aulas depois de férias de dois dias.Este é mais um ataque com objetos contundentes a verificar-se na China, país onde são raros os crimes violentos. Muitas vezes os alvos destes ataques são crianças, como aconteceu em janeiro deste ano, quando um homem atacou cerca de 20 alunos com um martelo, numa escola primária em Pequim.Na China existe pena de morte, é na verdade o país com mais condenações à pena capital no mundo, e recentemente um agricultor foi condenado a este castigo depois de ter atacado doze crianças por não estar satisfeito com o rumo que a sua vida tinha tomado.