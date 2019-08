Lalit Patidar tem 13 anos e nasceu na Índia com hipertricose – uma doença caracterizada pelo crescimento anormal de pelos na cara, braços e outras partes do corpo - também chamada 'síndrome de lobisomem'. A sua história voltou a ser lembrada depois de, em Espanha, dezassete crianças terem contraído ‘síndrome de lobisomem’ após terem tomado um medicamento contaminado.





Apesar da sua condição, Lalit vive uma vida feliz e sonha em apoiar a família, tornando-se polícia. "Eu nasci com muito cabelo na cara e isso torna-me diferente", disse o rapaz em entrevista ao jornal britânico The Mirror. Confessou, em fevereiro, que deseja ser operado no futuro para que as outras crianças deixem de ter tanto medo de brincar com ele. "Habituei-me à minha maneira de ser, e normalmente estou confortável comigo mesmo", acrescenta.

Parvatibai Patidar, mãe de Lalit e dona de casa, cuida de 14 membros da família – incluindo as cinco irmãs e os avós do menino. Quando o bebé nasceu estava coberto de cabelo. "Eu vi Lalit pela primeira vez meia hora depois de ele nascer, fiquei espantada ao ver o seu corpo coberto de uma quantidade extraordinária de cabelo". disse.

Apesar de estar habituado à sua condição, Lalit muitas vezes tem dias maus devido ao excesso de cabelo, enfrentando dificuldades para respirar e ver. Os seus pais tentaram vários tratamentos sem sucesso: "Quando Lalit tinha dois anos, levei-o a um grande hospital em Borola, onde uma equipa de médicos o examinou", explicou Bankatlal Patidar, o pai de Lalit. E acrescentou: "Depois de o examinarem, disseram-me que não há cura para síndrome e se encontrarem alguma cura, vão informar-me".

Lalit muitas vezes é gozado e observado em público, especialmente quando está fora da sua aldeia natal. "Às vezes, quando estou numa cidade movimentada, as pessoas olham para mim. Alguns até me chamam de macaco. Houve momentos em que outras crianças atiraram-me pedras e chamaram-me nomes", confessou o rapaz.

"Gostava de fazer uma cirurgia para me livrar do excesso de cabelo porque quero ser amigo de todos. Se não tivesse cabelo, estava bem. Ninguém me maltratava", disse Lalit. O menino está otimista quando ao futuro e quer entrar para a polícia para ganhar dinheiro e cuidar da família.





A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários já retirou os medicamentos do mercado e o laboratório garantiu ao jornal Público que o produto não está à venda em Portugal.

