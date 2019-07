Capa n.º 792

Qassem Suleimani é um homem baixo e que nunca levanta a voz. Mas assim que entra numa sala, não há quem consiga esquecer-se da sua presença, mesmo que não intervenha na reunião. O general, que já ultrapassou os 60 anos, tem aquilo a que os árabes chamam khilib, ou um carisma discreto mas sempre presente; intimidante.Este homem lidera há já duas décadas a tropa de elite da Guarda Revolucionária iraniana, o Quds. Em meados de junho, o seu nome e o da força de elite que comanda voltaram aos títulos noticiosos: Israel atribuiu-lhes a explosão de dois petroleiros no Golfo de Omã. O ataque foi entendido por especialistas internacionais como condicente com o "padrão" recente do Irão.