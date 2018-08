A Agência Nacional de Gestão de Emergências da Indonésia anunciou que pelo menos 82 pessoas morreram na sequência do sismo que atingiu as ilhas de Lombok e Bali.O tremor de terra, com magnitude de 7 na escala de Richter, originou o pânico entre locais e turistas.Centenas de pessoas foram evacuadas de edifícios para abrigos ao ar livre.O sismo acontece uma semana depois de outro, com 6.4 de intensidade na escala de Richter.