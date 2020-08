Numa ilha do Japão há uma nova epidemia: as pessoas que adormecem na estrada

As autoridades japonesas da ilha de Okinawa estão preocupadas com uma nova tendência que tem surgido nas estradas nipónicas. Apenas em 2019 foram detetados mais de sete mil casos de "rojo-ne", palavra que significa, literalmente, "dormir na estrada".Os especialistas associam a este fenómeno ao tempo ameno e à tradição japonesa de consumir grandes quantidades de álcool à noite, principalmente na ilha de Okinawa. A prática é tão localizada naquela ilha que autoridades do resto do país não tem sequer registo desta prática. "Eu nem conhecia o termo "rojo-ne" antes de vir para a ilha. Acho que é um fenómeno exclusivo de Okinawa", disse Tadataka Miyazawa, comandante da polícia da prefeitura há cerca de um ano.Nem mesmo a pandemia e o condicionalismo da economia noturna do Japão não impediu que este fenómeno continuasse a ser verificado em 2020. Até agosto foram recebidas mais de 2.700 chamadas telefónicas devido a rojo-ne. Esta prática é punível em 50 mil ienes (cerca de 400 euros).A polícia refere que muitas pessoas adormecem por estarem a seguir a pé para casa, para não usarem o carro, e adormecem no meio da rua por acharem que já estão em casa. Alguns até se despem.O jornal The Guardian refere que em maior parte dos casos, as pessoas são resgatadas antes de acontecer algo trágico, mas dos 7.221 casos registados o ano passado, 16 resultaram em acidentes, três deles tendo acabado em mortes. O jornal classifica mesmo esta prática como uma epidemia localizada e sem fim à vista.