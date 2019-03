No Parque Nacional Kaziranga, no nordeste da Índia, há a luta diária para preservar as espécies em perigo dos rinocerontes, cujos dois terços da sua população mundial habitam na reserva – 2.400 exemplares. Sob muita controvérsia, um dos métodos do parque indiano passa por permitir que os guarda-florestais possam disparar e matar os caçadores furtivos que entrarem no local.

Na Índia, este tipo de autorização está reservada às forças armadas e à polícia em caso de insubordinação civil.